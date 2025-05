Serie B, tutti vogliono Vivarini: anche il Cesena tra le pretendenti

Vincenzo Vivarini torna a essere uno dei nomi più caldi per le panchine di Serie B. Dopo l’esonero a Frosinone, il tecnico è pronto a rimettersi in gioco e le pretendenti non mancano. Il Bari sogna un suo ritorno per rilanciare entusiasmo, mentre il Modena lo segue da tempo con l’idea di costruire un progetto tecnico duraturo.

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando (DAZN), si sarebbe aggiunto anche il Cesena, che valuta alternative a Michele Mignani e ha sondato il terreno per Vivarini, seppur partendo da una posizione più defilata. Il valzer delle panchine è appena iniziato, ma Vivarini è già al centro della scena.