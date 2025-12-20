Serie B, torna alla vittoria il Pescara: Reggiana battuta 2-1. La classifica aggiornata
Torna alla vittoria il Pescara, che mancava dal match del 21 settembre contro l’Empoli. I delfini vincono di misura nel match casalingo contro la Reggiana, aggiudicandosi l’incontro con il risultato di 2-1.
Buona partenza da parte degli adriatici, che trovano subito la rete che sblocca il match: all’11’ a trovare la rete dell’1-0 è Tommaso Corazza, che insacca da pochi passi. Non tarda ad arrivare la reazione della formazione ospite, che quattro minuti più tardi trova il gol del pari: cross dalla destra, risposta corta di Squizzato che si trasforma in un assist per Rover che batte Desplanches.
Nella ripresa la formazione di mister Gorgone spinge sul pedale dell’acceleratore, trovando al 61′ il gol del vantaggio: punizione potente e rasoterra di Olzer, che buca la barriera e batte Motta. Nel finale gli adriatici gestiscono bene il risultato, portando a casa l’intera posta in palio.
Con questi tre punti si porta a ridosso della zona salvezza, incrementando le speranze di mantenere la categoria. Brutta battuta d’arresto per la Reggiana, ferma a quota 20 punti. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Frosinone – 37
Monza – 34
Venezia – 32
Cesena – 31
Palermo – 30
Modena – 29
Catanzaro – 28
Juve Stabia – 23
Padova – 22
Avellino – 21
Empoli – 20
Reggiana – 20
Carrarese – 19
Bari – 16
Südtirol – 15
Entella – 15
Sampdoria – 14
Spezia – 14
Pescara – 13