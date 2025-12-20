Monza-Carrarese 4-1: i brianzoli tornano alla vittoria. Gli Highlights
Vittoria dilagante quella del Monza nel match odierno contro la Carrarese. Al “Brianteo” i brianzoli si impongono con il risultato di 4-1, tornando alla vittoria che mancava da tre partite.
Parte subito forte la formazione guidata da Paolo Bianco, sbloccando al 9′ minuti il match con la rete firmata da Birindelli. Nel finale di primo tempo arriva anche il gol del raddoppio: palla dentro di Ciurria per Delli Carri che, dopo una prima ribattuta di Bleve, riesce ad insaccare in rete.
Nella ripresa la musica non cambia, con i biancorossi che al 55′ trovano la rete del raddoppio: Ciurria serve Birindelli che a pochi metri dalla porta firma la sua doppietta personale. Gli ospiti accorciano le distanze al 74′ con la rete di Di Stefano, ma dieci minuti più tardi arriva la rete di Petagna che chiude il match sul definitivo risultato di 4-1.