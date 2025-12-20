Modena-Venezia 1-2: sesto risultato utile consecutivo per i lagunari. Gli Highlights
Arriva un altra vittoria per il Venezia, sta volta in casa del Modena che rimedia la terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Sesto risultato utile invece per i lagunari, che si portano a ridosso dei primi due posti.
Dopo un inizio di gara equilibrato, a sbloccare il match è al 38′ la formazione ospite: Yeboah sfrutta la ribattuta sulla conclusione di Busio e firma la rete del vantaggio, con la formazione di Giovanni Stroppa che va al riposo in vantaggio.
Nella ripresa i padroni di casa provano a reagire, ma non riescono a trovare la via del gol del pari. Al 74′ arriva la rete del raddoppio da parte dei lagunari: cross da destra di Hainaut sul secondo palo per Haps, al volo serve Casas che di testa infila Chichizola. Nel finale inutile la rete dell’ex rosa Di Mariano che accorcia le distanze.