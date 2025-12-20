Cesena-Juve Stabia, Vergassola: «I ragazzi sono stati bravi, arbitro inesperto»

In seguito al match tra Cesena e Juve Stabia, terminato sul risultato di parità, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il vice allenatore dei bianconeri, Simone Vergassola, esprimendo il suo giudizio sulla partita e sulla prestazione dell’arbitro.

«Quando vai sotto non è sempre facile recuperare – ha dichiarato -. I ragazzi sono stati bravi, abbiamo anche rischiato di rimontare. Ammetto di non aver visto l’azione dal vivo. Credo che per saltare e colpire di testa sia naturale allargare le braccia»

Vergassola, ha poi commentato l’arbitraggio odierno: «Forse la gioventù e l’inesperienza hanno avuto la meglio sull’arbitro. Anche loro, come i calciatori, devono crescere e migliorare nel loro mestiere»

Infine, il tecnico esprime un giudizio generale sulla squadra: «Sono contento di tutti: l’aspetto sempre positivo è che questo gruppo ha voglia di farsi sentire e tutti hanno sempre lo spirito giusto»