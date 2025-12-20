Padova-Sampdoria 1-1. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 20, 2025

All’Euganeo si dividono la posta in palio Padova e Sampdoria, in un match dove è l’equilibrio a farla da padrona. Un punto che lascia scontente entrambe le compagini, che tornano a casa con l’amaro in bocca.

Partenza a razzo da parte dei blucerchiati, che al 19′ minuto trovano subito la rete del vantaggio: gran lancio di Depaoli per Coda, che salta il difensore avversario e piazza la sfera sotto la traversa. La formazione ospite va dunque al riposo in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa arriva la reazione dei padroni di casa, che al 65′ trovano la rete del pari: Bortolussi serve Fusi, che dall’interno dell’area di rigore calcia di prima intenzione e infila Ghidotti. L’incontro termina sul risultato di 1-1.

Ultimissime

