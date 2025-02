Serie B: poker Catanzaro al Cesena, vincono anche Sassuolo, Samp e Spezia. Il Palermo resta ottavo. Risultati finali e classifica aggiornata

Sono appena terminate le partite delle ore 15 valide per la 24esima giornata di Serie B. Di seguito i risultati finali:

CATANZARO-CESENA 4-2 / Super partenza dei calabresi che, in dieci minuti, vanno avanti di due reti grazie alla rete di Bonini e all’autogol di Pieraccini. Anche Scognamillo sbaglia porta e riapre la partita in favore dei bianconeri, ma la firma di Iemmello al 38′ permette ai padroni di casa di andare a riposo con un vantaggio importante. Al 67′ Cassandro cala il poker mentre, nei minuti successivi, Cassandro rende meno amara la sconfitta per gli emiliani

SASSUOLO-JUVE STABIA 2-0 / Dopo la rete del vantaggio annullata a Maistro, i neroverdi salgono in cattedra e chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio grazie all’ennesima marcatura stagionale di Laurienté. Al 63′ Mulattieri preleva dal campo il neoacquisto Skjellerup e otto minuti dopo sigla la rete del raddoppio. All’81’, invece, ai campani viene annullata dal Var la rete di Leone per fuorigioco, che avrebbe permesso agli uomini di Pagliuca di rientrare in partita.

CITTADELLA-SPEZIA 0-2 / Ai bianconeri basta un ottimo primo tempo per continuare la propria marcia in ottica promozione. Gli uomini di D’Angelo sbloccano la gara con Vignali e raddoppiano grazia all’autorete di Carissoni. Nella ripresa i padroni di casa non riescono a rientrare in partita e rendono la vita facile allo Spezia.

SAMPDORIA-COSENZA 1-0 / Vittoria pesantissima per gli uomini di Leonardo Semplici, in dieci dal 32′ per l’espulsione di Rolando Vieira al 32′. Ai blucerchiati basta la rete di Depaoli verso la fine del primo tempo per vincere lo scontro diretto contro i calabresi.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Sassuolo: 55 punti

Pisa: 53 punti

Spezia: 48 punti

Cremonese: 37 punti

Catanzaro: 35 punti

Juve Stabia: 33 punti

Bari: 30 punti

Palermo: 30 punti

Cesena: 30 punti

Reggiana: 28 punti

Mantova: 28 punti

Modena: 27 punti

Carrarese: 27 punti

Cittadella: 27 punti

Brescia: 25 punti

Sampdoria: 25 punti

Südtirol: 22 punti

Salernitana: 21 punti

Frosinone: 21 punti

Cosenza: 18 punti