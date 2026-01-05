Corriere dello Sport: “Il Monza su Cheddira. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il mercato di Serie B accelera e regala una lunga serie di movimenti tra ufficialità e trattative. Come riportano Massimo Boccucci e Riccardo Tofanelli sulle colonne del Corriere dello Sport, la Reggiana ha definito l’arrivo del centrocampista italo-uruguaiano Martin Suarez, classe 2003, che ha firmato un contratto fino al 2028 dopo il trasferimento a titolo definitivo dal Montevideo Wanderers. Il giocatore è stato accolto a Reggio Emilia dal vicepresidente Giuseppe Fico, dal segretario generale Nicola Simonelli e dal team manager Michele Malpeli.

Sempre secondo quanto riferiscono Massimo Boccucci e Riccardo Tofanelli del Corriere dello Sport, gli emiliani restano vigili anche su Mamadou Coulibaly, centrocampista senegalese del Sudtirol. Il club altoatesino, però, non sembra intenzionato ad accettare scambi, tanto meno quello con Leonardo Mendicino, classe 2005, che potrebbe fare rientro all’Atalanta.

In casa Carrarese è stata definita la lista dei partenti. Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Massimo Boccucci e Riccardo Tofanelli, sono pronti a lasciare la maglia giallazzurra Accornero, Salomon, Cham e Capezzi. Ha già salutato Arena, che giocherà la seconda parte della stagione con l’Arezzo.

Il Cesena prova invece ad accontentare Michele Mignani sul mercato di centrocampo. L’obiettivo è Leonardo Benedetti della Sampdoria, già allenato dal tecnico a Bari, ma l’ingaggio elevato complica l’operazione. Per questo, come riportano Massimo Boccucci e Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Filippo Fusco valuta uno scambio con Simone Bastoni, in uscita dal club romagnolo e profilo gradito ai blucerchiati.

Ufficialità anche in casa Virtus Entella, che ha annunciato l’ingaggio del difensore Mattia Alborghetti, arrivato a titolo definitivo dalla Giana Erminio. I liguri seguono inoltre Matteo Cotali del Modena. Lo Spezia resta interessato all’olandese Odenthal del Cas, ma la trattativa è in stallo e i bianconeri guardano allora a Marco Ruggero della Juve Stabia. Con il Modena si lavora anche per portare in Liguria l’attaccante portoghese Pedro Mendes, seguito pure dal Bari.

Capitolo Sampdoria: dopo l’ufficialità di Matteo Brunori, il club doriano ha annunciato anche l’arrivo di Salvatore Esposito dallo Spezia, in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza. Contratto fino al 2030 con opzione di rinnovo. Il Mantova ha chiuso per Federico Zuccon, centrocampista arrivato in prestito dalla Juve Stabia. Infine, il Venezia è a un passo da Giuseppe Ambrosino del Napoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione, mentre Walid Cheddira potrebbe finire al Monza una volta risolta la situazione del prestito al Sassuolo.