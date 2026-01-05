Corriere dello Sport: “Vergara-Lecce. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Proseguono le manovre del Lecce per rinforzare il centrocampo, come riportato da Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport. Dopo l’innesto del polacco Staszak, classe 2005, operazione in prospettiva per la Primavera, il direttore Corvino continua a seguire con attenzione Vergara del Napoli. Sul centrocampista classe 2003, però, la concorrenza è forte: Como, Parma e Cremonese si sono già informate, secondo quanto riferisce ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport.

Diversa, invece, la situazione legata a Fazzini. L’ex Empoli, oggi alla Fiorentina, non sembra intenzionato a cambiare maglia in questa fase del mercato e, allo stato attuale, non emergono margini concreti per una trattativa con il club salentino, come sottolineato dal Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Eleonora Trotta.

Viaggia spedita, invece, l’operazione Nicolussi Caviglia in direzione Cagliari. Il centrocampista è pronto a lasciare Firenze e sono attesi contatti decisivi tra i sardi e il Venezia, proprietario del cartellino, per chiudere sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il club rossoblù, inoltre, continua a lavorare anche su un esterno offensivo e su un difensore centrale, come evidenziato dal Corriere dello Sport a firma Eleonora Trotta.

Capitolo Pisa: affare storico per i nerazzurri. Il club toscano ha chiuso con il Viktoria Plzen per Durosinmi, attaccante nigeriano classe 2003, per una cifra complessiva di 11 milioni tra parte fissa e bonus. La conferma è arrivata direttamente dal club ceco e rappresenta il colpo più oneroso nella storia del Pisa, come riportato dal Corriere dello Sport.

Sono giorni decisivi anche per Marianucci alla Cremonese. Il difensore è atteso per visite mediche e firme dopo l’accordo con il Napoli sulla base di un prestito secco. Infine, focus sul Torino: il ds Petrachi ha confermato di essere al lavoro su alcuni scambi per completare la rosa con un centrale, un esterno e un centrocampista. Asllani non rientra nei piani e i granata puntano alla risoluzione del prestito. Tutto definito, infine, per Arizala all’Udinese: l’esterno colombiano, pagato circa 3 milioni e seguito a lungo dal Milan, oggi sarà in Italia per le visite mediche, come chiude Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport.