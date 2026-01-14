Gazzetta dello Sport: “Romano e Valoti per lo Spezia. Magnani torna in Sicilia, tutte le trattative del giorno in serie B”

In attesa di segnali dalle prime della classe, è il mercato delle squadre impegnate nella corsa salvezza a dettare il ritmo in Serie B. Lo scenario più caldo resta quello ligure, con lo Spezia particolarmente attivo. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il club aquilotto ha trovato l’accordo con la Cremonese per Mattia Valoti, dopo aver già chiuso per Sernicola, e oggi dovrebbe definire anche l’arrivo del giovane play Romano dalla Roma, considerando la possibile partenza di Nagy.

Non mancano però le note dolenti per lo Spezia. Sempre secondo Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, sono arrivati i no definitivi del Venezia per Bohinen e soprattutto quello di Pedro Mendes, orientato a restare al Modena. In attacco, così, torna d’attualità il nome di Skjellerup del Sassuolo, mentre resta socchiusa la porta che porta a Nzola.

Lo Spezia chiama e la Sampdoria risponde. Siamo infatti ai dettagli per l’arrivo di Viti, che dalla Fiorentina rientrerà al Nizza prima di approdare in blucerchiato in prestito. È tutto fatto anche per Palma, classe 2008 dell’Udinese. Movimenti importanti anche in casa Entella, che ha ufficializzato gli arrivi di Turicchia dalla Juventus e Cuppone dal Cerignola, con la possibilità di aggiungere una prima punta prima della chiusura del mercato, come sottolinea ancora Nicola Binda sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Attiva anche la zona bassa della classifica. Il Mantova ha chiuso per Buso dal Catanzaro e attende Bianay Balcot dalla Ternana, mentre resta difficile arrivare a Obric. Possibile invece l’arrivo di Siren Diao, ex Atalanta ora al Cesena. Il Bari aspetta Cuni dalla Sampdoria e prepara l’uscita di Vicari verso la Reggiana per sostituire Magnani, deciso a rientrare al Palermo. Situazione simile per Avellino e Juve Stabia sul fronte difensivo, mentre il Cesena guarda al futuro trasformando il prestito di Magni in acquisto definitivo dal Milan, con percentuale sulla rivendita. Un quadro completo, analizzato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, che conferma come la lotta salvezza stia infiammando il mercato cadetto.