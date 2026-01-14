Tuttosport: “Palermo su Johnsen, torna anche Magnani. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il Palermo accelera sul mercato e prepara il dopo Brunori. Secondo quanto riportato da Marco Bisacchi su Tuttosport, sarà con ogni probabilità Dennis Johnsen il rinforzo offensivo scelto dal club rosanero. L’attaccante norvegese, 28 anni, è in uscita dalla Cremonese e la trattativa tra i due club è in fase avanzata, con il Palermo che ha superato il tentativo di inserimento del Venezia, già ex squadra del giocatore.

Sempre in casa rosanero, come scrive ancora Marco Bisacchi su Tuttosport, si lavora anche per rinforzare il reparto arretrato. È infatti in definizione il ritorno di Giangiacomo Magnani dalla Reggiana: il difensore classe 1995 dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi già nei prossimi giorni, andando a completare il pacchetto difensivo.

Il mercato coinvolge anche altri club di Serie B. Dalla Cremonese esce Mattia Valoti, diretto allo Spezia con un contratto fino a giugno e rinnovo automatico in caso di salvezza. I liguri, dopo il mancato arrivo di Hernani finito al Monza, si tutelano con Alessandro Romano, centrocampista liberato dalla Roma. Come sottolinea Marco Bisacchi sulle colonne di Tuttosport, per entrambi sono possibili visite mediche già nelle prossime ore.

Lo Spezia, però, registra una frenata nella trattativa per Pedro Mendes, con la giornata odierna decisiva ma con sensazioni non positive, anche dopo aver già chiuso per Manuel De Luca. Attenzione anche all’interesse per Davide Bettella del Catanzaro, seguito pure dalla Carrarese. Il club calabrese, a sua volta, monitora diversi profili, tra cui Aurelio del Mantova e Diakité del Palermo, mentre resta possibile il ritorno di Pandolfi alla Juve Stabia, con il cartellino di proprietà del Cittadella.

Sul fronte Cesena, l’accordo con il Milan per Vittorio Magni è vicino: trasferimento a titolo definitivo per il difensore classe 2005, con percentuale sulla futura rivendita. La Juve Stabia, invece, individua in Christian Dalle Mura del Cosenza il sostituto di Stabile, passato al Bari. Il Mantova ha chiuso per Nicolò Buso dal Catanzaro e si prepara ad accogliere anche Siren Diao dall’Atalanta, entrambi in prestito. Ufficiale, infine, il passaggio di Crnigoj al Sudtirol e l’uscita di Lepri verso la Sambenedettese. Un quadro articolato, ricostruito nel dettaglio da Marco Bisacchi su Tuttosport, che conferma un mercato di Serie B in pieno fermento.