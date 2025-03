Serie B: il Sassuolo ne fa cinque alla Reggiana. La classifica aggiornata

Termina il primo tempo della sfida di Serie B tra Sassuolo e Reggiana. E’ un derby divertente fin dai primi minuti di gioco, Vergara dopo soli 3′ di gioco per gli uomini di Viali. Il Sassuolo, però, non arretra e trova il pari al 20′ con la rete di Mulattieri che rimette il match in equilibrio. Sempre i neroverdi a spingere con l’autogol di Reinhart che permette ai padroni di casa di passare in vantaggio. Gli uomini di Grosso prendono fiducia col passare dei minuti: al 36′, al 38′ e all’84’ prima Laurienté, poi Boloca e infine Verdi chiudono la sfida sul 5-1.

CLASSIFICA

Sassuolo – 72

Pisa – 63

Spezia – 55

Cremonese – 49

Catanzaro – 46

Juve Stabia – 43

Cesena – 42

Bari – 40

Palermo – 39

Modena – 38

Frosinone – 36

Brescia – 34

Südtirol – 34

Cittadella – 34Mantova – 33

Carrarese – 33

Reggiana – 32

Sampdoria – 32

Salernitana – 30

Cosenza – 25