Serie B, il Cesena blinda Ciofi: Entella, Monza e Venezia in pressing

Andrea Ciofi, difensore classe 1999 reduce da un’ottima stagione con il Cesena, è finito nel mirino di tre club intenzionati a rinforzare il proprio reparto arretrato: Entella, Monza e Venezia. Lo riporta tuttocesena.it, che segnala un forte interesse nei confronti del centrale romagnolo.

Nonostante le sirene di mercato, la posizione del Cesena appare al momento irremovibile. Il club bianconero, secondo quanto riportato, avrebbe già deciso di respingere quasi certamente ogni offerta: Ciofi è considerato un pilastro per il futuro e la sua permanenza in Romagna è data per probabile al 99%.