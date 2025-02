Serie B, Giudice Sportivo 27ª giornata: tre turni a Kone (Frosinone), squalificato Brunori (Palermo), diffida per Pierozzi

La Lega Serie B ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo relative alla 27ª giornata di campionato, che ha visto ben 14 calciatori espulsi e diverse sanzioni disciplinari che influenzeranno le prossime gare. Tra i provvedimenti più pesanti spiccano la squalifica di tre giornate inflitta a Ben Lhassine Kone del Frosinone e l’assenza per squalifica del bomber del Palermo, Matteo Brunori, fermato per un turno.

Squalifiche pesanti per il Frosinone: tre giornate a Kone, out anche Di Chiara e Monterisi

Il Frosinone è tra le squadre più colpite dalle decisioni del Giudice Sportivo. Il centrocampista Ben Lhassine Kone è stato squalificato per tre turni per un gesto violento durante il match:

“Al 49° del secondo tempo ha colpito con un pugno il volto di un calciatore avversario”.

Squalificati per una giornata anche:

Gian Luca Di Chiara (doppia ammonizione per comportamento scorretto e non regolamentare).

Ilario Monterisi, fermato per comportamento non regolamentare in campo, che ha raggiunto la quinta sanzione stagionale.

Palermo: squalifica per Brunori e diffida per Pierozzi

Brutte notizie per il Palermo che dovrà rinunciare al suo uomo simbolo Matteo Brunori nel prossimo turno. L’attaccante è stato squalificato per una giornata dopo aver ricevuto la quinta ammonizione stagionale:

“Per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato”.

Alla sanzione di Brunori si aggiunge la diffida per Niccolò Pierozzi, ammonito per la quarta volta e ora a rischio squalifica in caso di un altro cartellino giallo.

Le altre squalifiche della 27ª giornata

Squalifica per tre giornate:

KONE Ben Lhassine (Frosinone) – Gesto violento contro un avversario.

Squalifica per una giornata (calciatori espulsi):

Leonardo Candellone (Juve Stabia) – Fallo grave di gioco.

Gian Luca Di Chiara (Frosinone) – Doppia ammonizione.

Gianluca Lapadula (Spezia) – Fallo grave di gioco.

Giacomo Quagliata (Catanzaro) – Fallo grave di gioco.

Squalifica per una giornata (calciatori non espulsi):

Tommaso Barbieri (Cremonese) – Proteste contro gli Ufficiali di gara (quinta ammonizione).

Matteo Brunori (Palermo) – Quinta ammonizione.

Alessandro Caporale (Cosenza) – Quinta ammonizione.

Michele Castagnetti (Cremonese) – Quinta ammonizione.

Manuel Cicconi (Carrarese) – Quinta ammonizione.

Ilario Monterisi (Frosinone) – Quinta ammonizione.

Nosa Edward Obaretin (Bari) – Quinta ammonizione.

Alessandro Pio Riccio (Sampdoria) – Quinta ammonizione.

Giuseppe Sibilli (Sampdoria) – Quinta ammonizione.

Giocatori in diffida (quarta ammonizione):

Lorenzo Libutti (Reggiana)

Niccolò Pierozzi (Palermo)

Luca Vignali (Spezia)

Focus Palermo: Brunori assente, serve una reazione del gruppo

L’assenza di Matteo Brunori sarà una dura perdita per il Palermo nel prossimo match. Il bomber rosanero è uno dei trascinatori della squadra e la sua squalifica costringerà il tecnico a rivedere l’assetto offensivo. Inoltre, la diffida di Pierozzi obbligherà lo staff a gestire con attenzione il suo utilizzo nelle prossime gare.