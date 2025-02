Shock in Uruguay: Gonzalez sferra un pugno violentissimo ad Echeveste

Mario Gonzalez ha avuto una reazione fuori controllo durante la partita tra Paysandú Interior e Soriano Capital, mettendosi nei guai e rischiando una squalifica senza precedenti. In un momento di grande tensione, il giocatore ha colpito duramente un avversario, Enzo Echeveste, facendolo crollare a terra. Per fortuna, nonostante la violenza dell’impatto, il centrocampista non ha riportato conseguenze gravi. L’episodio, però, potrebbe costare caro a Gonzalez, con una sanzione disciplinare che si preannuncia esemplare. Ecco la clip:

😳 ¡LA AGRESIÓN MÁS BRUTAL! 😳 🥊 Salvaje puñetazo en Uruguay en el partido entre Soriano Capital y Paysandú Interior. pic.twitter.com/F2uKUQ9Byi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 24, 2025