Corriere dello Sport: “Serie B, sprint finale decisivo”

La Lega Serie B ha ufficializzato il calendario delle ultime sei giornate, un passaggio cruciale nella corsa ai verdetti stagionali. Come sottolinea Antonio Galluccio sul Corriere dello Sport, si entra nella fase più calda di un campionato tra i più equilibrati e incerti degli ultimi anni. Antonio Galluccio, sulle pagine del Corriere dello Sport, evidenzia come la distribuzione degli incontri aumenti ulteriormente l’interesse attorno al torneo cadetto. Ancora Antonio Galluccio sul Corriere dello Sport rimarca la centralità di questo finale, mentre il Corriere dello Sport, sempre a firma Antonio Galluccio, fotografa un calendario destinato a incidere in maniera decisiva sulla classifica.

Dopo la trentatreesima giornata, articolata tra la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, si entrerà nel vivo con la trentaquattresima: venerdì 10 aprile spicca Frosinone-Palermo alle 20.30, snodo importante per le ambizioni dei rosanero. Il turno proseguirà con sei gare sabato 11 aprile, tra cui Avellino-Catanzaro alle 17.15, e tre sfide domenica 12, chiuse dal posticipo serale Reggiana-Carrarese alle 19.30.





La trentacinquesima giornata prenderà il via venerdì 17 aprile con Sampdoria-Monza alle 20.30. Sabato 18 sarà il turno di sei partite, con Palermo-Cesena fissata alle 17.15, mentre domenica 19 si completerà il quadro con tre incontri, tra cui Carrarese-Pescara alle 15.

Nel terzultimo turno, la trentaseiesima giornata, si partirà venerdì 24 aprile con Monza-Modena alle 19 e Avellino-Bari alle 21, prima delle otto gare in programma sabato 25 aprile. A chiudere sarà Cesena-Sampdoria alle 19.30.

Le ultime due giornate si giocheranno in contemporanea, salvo eventuali modifiche legate alla classifica: la trentasettesima è prevista per venerdì 1 maggio alle 15, mentre la trentottesima si disputerà venerdì 8 maggio alle 20.30. Un finale che si preannuncia incandescente e destinato a decidere promozioni, playoff e retrocessioni.