Serie B, Bari-Parma 1-1: gli highlights del match (VIDEO)

Si conclude con il risultato di 1 a 1 il match della 36esima giornata di Serie B tra Bari e Parma. I ducali ottengono la matematica promozione in Serie A grazie anche alla vittoria del Catanzaro sul Venezia per 3 a 2. Al San Nicola gli uomini di Pecchia vanno in vantaggio con Bonny a cui segue il gol del pareggio di Di Cesare, che evita l’ennesima sconfitta dei biancorossi e prova a tenere vive le speranze salvezza.

Di seguito gli highlights della partita: