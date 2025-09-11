Serie B, Avellino-Monza sarà la partita in free su DAZN per la 3ª giornata

Settembre 11, 2025

DAZN ha scelto la sfida in chiaro della terza giornata di Serie B. Come per ogni turno della stagione, la piattaforma trasmetterà un match in modalità free: questa volta tocca all’anticipo tra Avellino e Monza, in programma al Partenio, che aprirà ufficialmente il weekend del campionato cadetto.

Una decisione che permetterà a tutti gli appassionati di seguire gratuitamente una delle partite più attese del turno, con il Monza retrocesso dalla A chiamato a confermare le proprie ambizioni e l’Avellino intenzionato a sfruttare il fattore campo.

