Reggiana, Magnani ancora ai box: rientro previsto tra qualche settimana

La Reggiana dovrà ancora fare a meno di Giangiacomo Magnani. Il difensore granata sta seguendo un percorso di recupero specifico e non sarà disponibile per la trasferta di Castellammare contro la Juve Stabia. «Magnani – ha spiegato il direttore tecnico Gennaro Scognamiglio – sta svolgendo un programma personalizzato per ritrovare la forma migliore. Ci vorrà qualche settimana per rivederlo a pieno regime».

Come sottolinea il Resto del Carlino di Reggio Emilia nell’articolo di Francesco Pioppi, lo staff tecnico ha preferito non forzare i tempi, puntando a un recupero graduale che garantisca stabilità fisica al centrale. Magnani resterà quindi ai box ancora per un po’, mentre il resto del gruppo sarà a disposizione del tecnico, con Rozzio e Girma pienamente recuperati.

La gestione del difensore, evidenzia ancora il Resto del Carlino di Reggio Emilia nell’analisi di Pioppi, è ritenuta cruciale per garantire solidità difensiva alla squadra nei prossimi mesi, soprattutto in vista dei tanti impegni ravvicinati del campionato di Serie B.