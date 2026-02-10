Serie B, 24ª giornata: turno infrasettimanale decisivo? Il programma e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

La Serie B entra nel vivo con la 24ª giornata, turno infrasettimanale che può incidere in maniera significativa sugli equilibri del campionato. In testa, la corsa alla promozione diretta resta serrata, mentre alle spalle delle prime cresce la bagarre per i playoff, con distacchi ridotti e margini di errore sempre più sottili.

Ad aprire il programma è Sampdoria-Palermo, in campo oggi alle ore 19:00 allo stadio “Ferraris” di Genova. Una sfida che mette di fronte due squadre in salute e che può dire molto sulle ambizioni dei rosanero, attualmente a ridosso del podio. Alle 20:00 spazio a un ricco blocco di gare: Padova-Carrarese, Pescara-Catanzaro, Reggiana-Mantova, Venezia-Modena e Virtus Entella-Cesena, con il Venezia chiamato a difendere la vetta.

Il programma proseguirà domani con Südtirol-Monza alle 19:00, seguita da Avellino-Frosinone, Bari-Spezia ed Empoli-Juve Stabia alle 20:00. Un turno distribuito su due giorni che coinvolge tutte le zone della classifica, dalla lotta per la Serie A fino alla parte bassa.

In vetta resta il Venezia con 50 punti dopo 23 giornate, seguito dal Monza a quota 47 e dal Frosinone a 46. Il Palermo è quarto con 44 punti, pienamente in corsa per la promozione diretta. Alle spalle dei rosanero si attestano Cesena e Catanzaro, mentre Juve Stabia e Modena completano la zona playoff. In coda la situazione resta complicata per Pescara, Bari e Spezia, con ogni turno che può rimescolare le carte.

Il turno infrasettimanale, come spesso accade in Serie B, si annuncia imprevedibile e potenzialmente decisivo: gestione delle energie, profondità delle rose e capacità di reagire ai momenti chiave faranno la differenza.

Programma 24ª giornata – Serie B

Oggi
Sampdoria-Palermo – ore 19:00
Padova-Carrarese – ore 20:00
Pescara-Catanzaro – ore 20:00
Reggiana-Mantova – ore 20:00
Venezia-Modena – ore 20:00
Virtus Entella-Cesena – ore 20:00

Domani
Südtirol-Monza – ore 19:00
Avellino-Frosinone – ore 20:00
Bari-Spezia – ore 20:00
Empoli-Juve Stabia – ore 20:00

Classifica Serie B (dopo 23 giornate)

Venezia 50

Monza 47

Frosinone 46

Palermo 44

Cesena 37

Catanzaro 35

Juve Stabia 35

Modena 34

Carrarese 30

Südtirol 29

Empoli 28

Avellino 28

Padova 26

Sampdoria 25

Mantova 23

Virtus Entella 22

Reggiana 21

Spezia 21

Bari 20

Pescara 15

