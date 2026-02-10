Sampdoria-Palermo, le probabili formazioni: Brunori contro il passato, Inzaghi cambia

Sampdoria e Palermo si affrontano questa sera allo stadio “Ferraris” di Genova, calcio d’inizio alle ore 19, nell’anticipo infrasettimanale della Serie B. Una gara che mette in palio punti pesanti e che, come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, arriva in un momento positivo per entrambe le squadre, chiamate a non interrompere la propria striscia.

In casa Sampdoria, Gregucci e Foti puntano sulla continuità, con Henderson di nuovo arruolabile e Brunori al centro dell’attacco contro il suo recente passato. Sulla trequarti resta aperto il ballottaggio tra Pierini e Begic. Una formazione equilibrata, come sottolinea ancora Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, costruita per sfruttare il fattore Marassi e la spinta del pubblico.

Il Palermo di Filippo Inzaghi prepara invece qualche rotazione mirata. Confermato il 3-4-2-1, con Palumbo e Johnsen pronti a muoversi alle spalle di Pohjanpalo. A centrocampo possibile chance per Gomes, mentre in difesa Magnani è favorito per partire dall’inizio. Secondo il Corriere dello Sport, nell’analisi firmata da Paolo Vannini, la profondità della panchina rosanero rappresenta una risorsa decisiva in una gara preparata in pochissimo tempo.

Rientra Veroli, che però partirà dalla panchina, mentre Inzaghi potrà contare su diverse soluzioni offensive e di equilibrio a gara in corso. Un aspetto ribadito ancora da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, che evidenzia come la gestione delle energie sarà una delle chiavi della partita.

Probabili formazioni

Sampdoria (3-4-2-1)

Martinelli; Abildgaard, Hadzikadunic, Viti; Henderson, Conti, Di Pardo, Cicconi; Cherubini, Pierini (Begic); Brunori.

Allenatori: Foti-Gregucci.

Panchina Sampdoria:

Ghidotti, Ferrari, Vulikic, Riccio, Casalino, Conti, Diop, Barak, Begic, Pafundi, Coda, Soleri.

Indisponibili: Depaoli, Esposito, Ferri, Giordano, Venuti.

Diffidati: Benedetti.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Magnani, Bani, Peda; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Panchina Palermo:

Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Ceccaroni, Veroli, Segre, Vasic, Giovane, Blin, Gyasi, Le Douaron, Corona.

Indisponibili: Rui Modesto.

Diffidati: Pierozzi, Bereszynski.

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Assistenti: Preti – Ceolin

Quarto uomo: Gauzolino

Var: Di Paolo

Avar: Monaldi