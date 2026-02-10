Corriere dello Sport: “Altro Palermo. Inzaghi insiste, subito Johnsen”

Nel tritatutto della Serie B non c’è tempo per fermarsi a celebrare. Palermo e Sampdoria, entrambe reduci da un momento positivo, si ritrovano di fronte nell’anticipo infrasettimanale di Marassi, con il chiaro obiettivo di non interrompere la propria corsa. Come racconta Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, i rosanero arrivano a quota undici risultati utili consecutivi, mentre i blucerchiati hanno infilato quattro gare senza sconfitte, ritrovando fiducia e classifica.

Filippo Inzaghi guarda avanti senza esitazioni. «Chi insegue non ha tempo», ha ribadito il tecnico, con il terzo posto del Frosinone distante appena due punti. Un messaggio chiaro, sottolineato ancora da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, accompagnato dalla convinzione che il Palermo possa fare meglio rispetto alle ultime uscite. Per questo è atteso un mini turnover, con almeno quattro cambi rispetto alla gara contro l’Empoli e Johnsen candidato a partire titolare.

Dall’altra parte c’è una Sampdoria profondamente rinnovata. Gregucci e Foti, in attesa di chiarimenti sulla loro posizione regolamentare, puntano sulla concretezza di una squadra che ha finalmente trovato due vittorie consecutive. Come evidenzia il Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Paolo Vannini, l’organico blucerchiato è stato rivoluzionato e, secondo lo stesso Inzaghi, può dire la sua anche in ottica playoff. Il fattore Marassi resta centrale: quattro successi nelle ultime cinque gare casalinghe rappresentano un biglietto da visita pesante.

La partita sarà però segnata anche da un forte effetto nostalgia. A un mese dalla cessione, il Palermo ritrova da avversario Brunori, ex capitano rosanero, che sabato ha firmato il suo primo gol con la nuova maglia e vorrà farsi rimpiangere. Accanto a lui potrebbe esserci Soleri, altro volto noto ai tifosi rosa, oltre a Henderson. Una girandola di ex che coinvolge entrambe le squadre, come ricorda ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport: da Magnani e Palumbo fino ai quattro anni di Augello in blucerchiato, passando per Bereszynski, ex capitano doriano, Veroli e gli anni genovesi di Osti da direttore sportivo.

Inzaghi sa che la sfida con l’Empoli è stata dispendiosa e che servirà rinfrescare energie e idee. «Ho una rosa importante che mi permette di cambiare», ha spiegato, senza stravolgere l’assetto. Sono previste novità in ogni reparto: Magnani pronto a rientrare in difesa, con possibile riposo per Ceccaroni; Gomes in mezzo al campo al posto di Segre per garantire dinamismo; e un nuovo tandem offensivo alle spalle di Pohjanpalo. A supporto del bomber finlandese dovrebbero partire Palumbo, rientrante dalla squalifica, e Johnsen, il norvegese appena arrivato dalla Serie A, chiamato ad aumentare il tasso di imprevedibilità. Un dettaglio che fa sorridere l’ambiente rosanero: Johnsen ha già segnato il suo primo gol con una nuova maglia proprio al Ferraris, quando fu acquistato dalla Cremonese. Un precedente che il Palermo spera di rivivere anche stavolta.