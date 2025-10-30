Serie A: termina 0-0 la prima frazione di gioco tra Pisa e Lazio

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2025

Termina la prima frazione di gioco del posticipo del turno infrasettimanale di Serie A tra Pisa e Lazio. Primo tempo che termina sul risultato di 0-0, con gli ospiti che si sono resi pericolosi in più di un occasione.

La prima occasione del match è per i padroni di casa: bel passaggio per Tramoni, che da buona posizione spreca mandando il pallone largo alla destra del portiere. Al 22′ ci provano i biancocelesti: grande tiro di Basic, con il Semper che mostra tutti i suoi riflessi negandogli la gioia del gol. Al 36′ altra occasione per la Lazio nuovamente con Basic, che prende il palo in seguito ad un buon tiro dalla distanza.

