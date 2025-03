Serie A: il primo tempo di Lazio-Torino termina a reti inviolate

Gara vivace ma risultato bloccato. Si conclude sullo 0 a 0 il primo tempo di Lazio-Torino, posticipo della 30esima giornata di Serie A. Allo stadio “Olimpico” di Roma, i biancocelesti partono col piede sull’acceleratore, costringendo Milinkovic-Savic a compiere qualche intervento, seppur senza particolare problemi. I granata di Vanoli, tuttavia, non intendono farsi sottomettere e provano a costruire delle azioni, senza però impensierire Provedel. Padroni di casa più propositivi in questa prima frazione di gioco ma serve di più per sbloccare la partita.

