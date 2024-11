Serie A, Genoa-Como: gara interrotta per lancio di oggetti verso l’arbitro Zingarelli

Genoa e Como è stata interrotta per lancio di oggetti all’assistente arbitrale Andrea Zingarelli. La gara è, poi, regolarmente ripresa pochi minuti più tardi.

Dopo un paio di falli non fischiati su Ekhator e Pinamonti i tifosi del Genoa, hanno cominciato a lanciare oggetti in direzione dell’assistente arbitrale Zingarelli. Prima i cori contro la terna arbitrale, poi il gesto che ha costretto Antonio Rapuano a fermare il match per qualche minuto.