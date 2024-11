L’attaccante classe 2000 Daniel Birligea è andato a segno nel match odierno valevole per l’Europa League, tra Steaua Bucureșt e Midtjylland.

La rete del centravanti ex rosanero è incredibile: errore clamoroso del portiere che rinvia sopra a Birligea che non può far altro che depositare in rete. Ecco una clip: