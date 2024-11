Serie A: Da Cunha sblocca la gara, Genoa sotto 0-1 all’intervallo contro il Como

Termina il primo tempo del match tra Genoa e Como. E’ una gara intensa fin dai primi minuti. Il Como approccia con la giusta rabbia agonistica la gara: tanto possesso, tante occasioni e vogli di giocare palla a terra.

Sono proprio gli ospiti a sbloccare la gara: Da Cunha al 17′ insacca in porta, infilzando Leali, portando avanti i suoi. Il Genoa prova ad affacciarsi offensivamente, ma le occasioni create non bastano per spaventare la difesa avversaria. All’intervallo è 0-1.