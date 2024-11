Calabro presenta Modena-Carrarese: «Ostacolo difficile nel nostro percorso»

Il tecnico della Carrarese Calabro, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la prossima sfida tra Modena e Carrarese:

«Il Modena rappresenta un ostacolo difficile nel nostro percorso, dispongono di una rosa ricca di qualità, che si compone di un notevole mix tra giovani di talento e giocatori più esperti di categoria, alcuni con svariate presenze in Serie A. Troveremo un avversario importante sulla nostra strada, che porterà in campo uno spiccato senso di rivalsa visto il periodo difficile che sta attraversando e che avrà voglia davanti ad un pubblico caldo di dimostrare, come si legge nei numeri, di non essere una compagine da bassa classifica. Il loro cambio in panchina può certamente rappresentare aspetto non indifferente anche rispetto alla nostra preparazione, pure tattica, in vista di questo match. Il loro nuovo mister, Mandelli, ha dimostrato grande qualità da tecnico sulla panchina della Primavera gialloblù, con la quale era solito proporre un 4-3-3 da verificare se sarà riproposto; perciò, dovremo essere abili nell’occupazione degli spazi nella fase offensiva e ordinati nella fase difensiva, consapevoli e pronti ad ogni possibile soluzione che potrebbero proporre in campo. L’ormai ex tecnico Bisoli, ha abituato questa squadra a giocare sia con la difesa a tre sia con la difesa a quattro, sia con tre attaccanti sia con un centrocampo più folto a supporto di un’unica punta».