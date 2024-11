Spezia, Hristov: «Per la Serie A non dico niente, ora pensiamo di partita in partita»

Il capitano dello Spezia, Petko Hristov, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de “La Nazione“, soffermandosi sia sul prossimo avversario di campionato, ovvero la Juve Stabia, sia dell’ottima situazione che stanno vivendo i bianconeri:

«Per la Serie A non dico niente, ora pensiamo di partita in partita e alla difficile gara di Castellammare. Cerchiamo di fare più punti possibili per poi divertirci. Lo Spezia è la mia seconda casa, la gente mi vuole bene e io ne voglio a lei. Mi sento ormai uno di loro a tutti gli effetti. I ricordi nelle mie prime presenze in maglia bianca? I gol con la Lazio in A e con l’Ascoli l’anno scorso, arrivato dopo sei mesi di stop. Ogni gol ha una dedica: quattro per mia moglie, uno per mio figlio. Quanto ai tifosi, per noi è una grande emozione, quando canta mette i brividi e dà una spinta incredibile. Il sostegno della tifoseria si avverte tanto ed è sicuramente un’arma in più».