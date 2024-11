Greco presenta Frosinone-Palermo: «Loro lavorano per andare in A. Noi dobbiamo fare un’impresa»

Il mister del Frosinone, Leandro Greco, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara di domani sera, venerdì 8 novembre, contro il Palermo, valevole per la tredicesima giornata di Serie B. Di seguito un estratto delle sue parole:

«I rosanero hanno una struttura importante, lavorano per andare in Serie A. Il Palermo è una squadra completa, c’è poco da dire. Abbiamo tutte le carte in regola per fare una buona partita. Domani ci saranno altri spazi e situazioni, vediamo se faremo scelte differenti o le stesse di Catanzaro. Gelli e Cichero sono a disposizione, vediamo se domani giocheranno. Sulla classifica non ci dormo ne io ne i ragazzi. Dico di non guardare la classifica perché il percorso è lungo e non dobbiamo farci distrarci dal singolo risultato. Dobbiamo fare un’impresa, per me di questo si tratta. La squadra ha dato risposte importanti in queste settimane e su questo dobbiamo focalizzarci. E’ chiaro che siamo ultimi e c’è pressione ma sto stimolando la squadra nel capire come colpire e come andare a vincere sapendo che abbiamo poco tempo e i risultati hanno un peso. Dobbiamo rimanere focalizzati sul percorso e i risultati non devono spostare il focus della squadra. Non voglio togliere pressione alla squadra, ma per me va indirizzata nel modo giusto nel pensare a quanto questi ragazzi vogliano ribaltare la situazione. Dobbiamo battere su questo aspetto».