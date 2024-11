Palermo verso il Frosinone: rosanero atterrati a Roma

Domani, venerdì 8 novembre, il Palermo giocherà in casa del Frosinone in occasione della tredicesima giornata di Serie B. I rosanero vorranno riscattare la deludente sconfitta casalinga rimediata l’ultima domenica contro il Cittadella, mentre i ciociari vorranno fare punti per risalire la classifica. Intanto gli uomini di Alessio Dionisi sono atterrati a Roma. Di seguito il video postato dal Palermo sul proprio profilo Tik Tok:

