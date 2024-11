Mantova, Brignani: «Gli ultimi risultati devono caricarci. Contro la Cremonese bisogna stare attenti»

Fabrizio Brignani, difensore del Mantova, ha parlato in conferenza stampa dopo il suo rinnovo del contratto, soffermandosi anche sulla prossima sfida di campionato contro la Cremonese. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Cuoregrigiorosso.com:

«Mi aspetto una partita come le precedenti. Un’avversaria forte, costruita per vincere il campionato. Penso che come le precedenti ci lasceranno qualcosa in più, magari a livello di palleggio dietro. Però dovremo stare attenti, sono proprio queste squadre che al primo errore rischiano di punirti. Ci sarà da alzare il livello dell’attenzione. Vedo quotidianamente la squadra allenarsi e penso che non ci faremo condizionare dagli ultimi risultati negativi. Anzi, spero che ci diano la carica per tornare alla vittoria il prima possibile».

«Per me – continua Brignani – sarà una partita diversa dalle altre, ho sempre sentito una doppia appartenenza. A Cremona ci sono cresciuto calcisticamente parlando. Però in questi anni ho imparato ad isolarmi bene prima delle partite, per questo saprò restare concentrato, senza farmi distrarre. Vivo molto di più il tifo cremonese perché abito lì vicino. Ma questo senza nulla togliere a quello mantovano. Se segno esulto, ma per felicità non contro qualcuno».