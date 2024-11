Miccoli: «Palermo sempre casa mia. Ringrazio Mirri e la signora Falcone»

Domenica 3 novembre, in occasione di Palermo-Cittadella, Fabrizio Miccoli è tornato sul capoluogo siciliano dopo tanti anni. L’ex capitano rosanero è stato accolto, come previsto, in maniera molto calorosa ed è stato omaggiato dalla Curva Nord all’interno del “Renzo Barbera”. Attraverso un post su Instagram, Miccoli ha pubblicato il seguente messaggio di ringraziamento:

«Palermo, sei sempre stata casa mia, e domenica più che mai mi hai fatto sentire tutto il tuo affetto. Tornare al Renzo Barbera è stato incredibile, un’esperienza che mi ha regalato emozioni indescrivibili. A distanza di qualche giorno ho ancora oggi difficoltà a mettere tutto in queste righe.

Voglio ringraziare tutti voi, tifosi rosanero, che in questi anni non mi avete mai fatto mancare il vostro sostegno, specialmente i ragazzi della curva. Mi avete nuovamente accolto e lasciato senza parole.

Grazie al Presidente Dario Mirri, e a tutta la città di Palermo per l’accoglienza calorosa e per avermi fatto sentire nuovamente a casa.

Permettetemi però, senza volermene gli altri, di dire che in questo viaggio c’era una tappa speciale che volevo fare da tanto tempo.

Ringrazio con tutto il cuore la signora Falcone per avermi dato l’opportunità di incontrarla, per avermi accolto e per avermi ascoltato.

Questo percorso mi ha cambiato e insegnato tanto. Mi ha fatto maturare. Grazie alla mia famiglia, che è stata il mio pilastro. Sempre.

Palermo, è stato bellissimo. Ancora una volta, Grazie».

