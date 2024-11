Frosinone-Palermo: sono 649 i biglietti venduti per il settore ospiti

Domani il Palermo affronterà il Frosinone in un’attesa sfida valida per la 13^ giornata del campionato di Serie B. La partita, che si disputerà presso lo Stadio Benito Stirpe, vedrà contrapporsi due squadre motivate a conquistare punti preziosi per la classifica, con il Palermo desideroso di scalare la classifica e migliorare la propria posizione e il Frosinone pronto a difendere il terreno di casa.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, fonti vicine alla società ciociara confermano il dato definitivo dei biglietti venduti alla chiusura della vendita: sono stati infatti venduti 649 biglietti per il settore ospiti riservato ai sostenitori rosanero. Un dato importante, che testimonia l’affetto dei tifosi del Palermo, sempre pronti a supportare la squadra anche nelle trasferte più difficili.