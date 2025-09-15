Serie A, Como beffato nel recupero: Ekuban salva il Genoa, è 1-1. La classifica aggiornata

Como e Genoa si dividono la posta allo stadio Sinigaglia in una partita vibrante, terminata 1-1 dopo novanta minuti ricchi di episodi e colpi di scena, soprattutto nel finale.

La gara si era messa subito bene per i padroni di casa: al 13’ Nico Paz ha trovato il gol con un destro dalla media distanza che ha battuto Leali, portando il Como sull’1-0. I lariani hanno poi sfiorato più volte il raddoppio, con Morata e Kuhn vicini alla rete, ma il Genoa è rimasto in partita grazie agli interventi del proprio portiere e a qualche imprecisione sotto porta degli avversari.

Nella ripresa i rossoblù hanno alzato il baricentro, creando occasioni con Malinovskyi, Colombo ed Ekuban. La svolta è arrivata negli ultimi minuti: all’89’ Jacobo Ramon è stato espulso dopo un intervento duro rivisto al VAR, lasciando il Como in dieci. In pieno recupero, al 92’, Ekuban ha approfittato di una mischia in area e ha ribadito in rete per l’1-1. Pochi istanti dopo, Norton-Cuffy ha avuto addirittura la chance del sorpasso colpendo il palo a porta vuota, mentre Butez si è superato al 94’ sul colpo di testa di Vasquez.

Non sono mancate le tensioni: cartellini gialli distribuiti in campo e anche dalla panchina, con Fabregas ammonito per proteste.

Il Como recrimina per la superiorità numerica mancata nei minuti decisivi, il Genoa per le occasioni sfumate che avrebbero potuto regalare la vittoria. Alla fine un punto per parte, con entrambe le squadre che escono dal campo tra rammarico e consapevolezze

La classifica aggiornata

Napoli – 9

Juventus – 9

Cremonese – 7

Udinese – 7

Milan – 6

Roma – 6

Atalanta – 5

Cagliari – 4

Torino – 4

Como – 4

Inter – 3

Lazio – 3

Bologna – 3

Sassuolo – 3

Fiorentina – 2

Verona – 2

Genoa – 2

Pisa – 1

Parma – 1

Lecce – 1