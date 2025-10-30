Seria A: pari a reti bianche nel match tra Pisa e Lazio. La classifica aggiornata
Termina il posticipo del turno infrasettimanale di Serie A tra Pisa e Lazio. Pareggio a reti bianche, con le due squadre che si dividono la posta in palio, portando a casa un punto per parte.
La prima occasione del match è per i padroni di casa: bel passaggio per Tramoni, che da buona posizione spreca mandando il pallone largo alla destra del portiere. Al 22′ ci provano i biancocelesti: grande tiro di Basic, con Semper che mostra tutti i suoi riflessi negandogli la gioia del gol. Al 36′ altra occasione per la Lazio nuovamente con Basic, che prende il palo in seguito ad un buon tiro dalla distanza.
Nella seconda frazione di gioco arrivano poche occasione da ambo le parti. Gli ospiti per larghi tratti hanno il pallino del gioco in mano, ma non riescono mai a sbloccare il risultato.
Con questo pareggio la Lazio si porta all’undicesimo posto in classifica, salendo a quota 12 punti. Mentre un punto che muove la classifica per il Pisa, che sale a quota 5 punti. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Napoli – 21
Roma – 21
Inter – 18
Milan – 18
Como – 16
Bologna – 15
Juventus – 15
Cremonese – 14
Atalanta – 13
Sassuolo – 13
Lazio – 12
Udinese – 12
Torino – 12
Cagliari – 9
Parma – 7
Lecce – 6
Pisa – 5
Verona – 5
Fiorentina – 4
Genoa – 3