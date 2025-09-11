Schwoch: «Il record di Coda non sarà mai battuto»

Intervistato da La Repubblica, ha parlato del campionato di Serie B e del suo record di gol da poco battuto da Coda l’ex attaccante Stefan Schwoch. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

«Il record di Cosa secondo me, non sarà mai battuto. Adesso, dopo qualche gol, si finisce subito per giocare in A» ha dichiarato l’ex bomber, che ha poi aggiunto: «Coda vs Shpendi ?Un bomber, contro un apprendista bomber. Christian è sulla buonissima strada, ma deve ancora dimostrare tanto. La Sampdoria avrà voglia di riscatto, di fare bene e, inevitabilmente, un pizzico di paura. Marassi è un palcoscenico importante e il pallone diventa molto pesante in certi momenti. Il Cesena potrebbe provare ad aggredire subito per sfruttare la condizione mentale degli avversari»

Schwoch ha poi parlato anche del mister della Massimo Donati: «Certamente un ulteriore passo falso rischierebbe di complicare molto la situazione. Sinceramente non ho capito perché non abbiano tenuto Attilio Lombardo, conosce bene l’ambiente e le dinamiche. Insieme a Evani e Gregucci avevano raddrizzato la situazione lo scorso anno e si poteva continuare»