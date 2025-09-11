Settore giovanile rosanero: il programma del weekend

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2025

PALERMO – Sarà un fine settimana intenso per il settore giovanile del Palermo, impegnato tra debutti stagionali e sfide di prestigio.

Primavera

Esordio nel campionato di Primavera 2 – Girone B: i rosanero affronteranno il Crotone domenica 14 settembre alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo – Settore B della città calabrese.

Under 17 maschile

Terza giornata del campionato nazionale di categoria con un derby di fascino: il Palermo Under 17 ospiterà il Napoli al Pasqualino Stadium di Carini domenica 14 settembre alle ore 10.30.

Under 16 maschile

Debutto in campionato per l’Under 16, attesa dalla trasferta sul campo della Roma. Fischio d’inizio domenica 14 settembre alle ore 15.00 al campo “Agostino Di Bartolomei” della capitale.

Under 15 maschile

Sempre a Roma, ma due ore prima, toccherà ai ragazzi dell’Under 15, che sfideranno i pari età giallorossi alle ore 13.00, sempre sul terreno di gioco intitolato ad Agostino Di Bartolomei.

