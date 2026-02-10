Tuttosport: “Sampdoria-Palermo, la notte degli ex e dei punti pesanti. Le probabili formazioni”

Sampdoria e Palermo si affrontano questa sera allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, calcio d’inizio alle ore 19, nella sfida valida per la 24ª giornata di Serie B. Un match che intreccia classifica, ambizioni e tanti ritorni simbolici, come sottolinea Tuttosport, evidenziando il peso specifico di una gara che può indirizzare la corsa di entrambe.

La Sampdoria di Foti e Gregucci dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto nelle ultime uscite. Davanti a Martinelli, il terzetto difensivo sarà composto da Abildgaard, Hadzikadunic e Viti, con Di Pardo e Cicconi sugli esterni. In mezzo al campo rientra Henderson dopo la squalifica, affiancato da Ricci, mentre sulla trequarti agiranno Pierini e Begic alle spalle di Brunori. Una scelta improntata a equilibrio e qualità, come evidenzia Tuttosport nell’analisi delle scelte blucerchiate.

Il Palermo di Filippo Inzaghi risponde con lo stesso sistema di gioco. Tra i pali confermato Joronen, protetto da Magnani, Bani e Peda. Sugli esterni agiranno Pierozzi e Augello, mentre in mezzo al campo Gomes è favorito per affiancare Ranocchia. Alle spalle di Pohjanpalo spazio a Palumbo e Johnsen, soluzione che garantisce imprevedibilità e rifinitura. Secondo Tuttosport, Inzaghi è orientato a cambiare poco, puntando sulla continuità dell’assetto che ha rilanciato i rosanero.

La sfida sarà inevitabilmente segnata dal ritorno di Matteo Brunori contro il Palermo. L’ex capitano rosanero è il riferimento offensivo della Sampdoria e arriva al match dopo il gol decisivo di Modena. Un incrocio dal forte impatto emotivo che, come sottolinea ancora Tuttosport, aggiunge tensione a una partita già cruciale per entrambe.

Fondamentale anche il ruolo delle panchine, soprattutto in un turno infrasettimanale. Inzaghi potrà contare su alternative come Segre, Gyasi e Le Douaron, mentre la Sampdoria avrà a disposizione Coda, Soleri e Pafundi per cambiare volto alla gara. Dettagli che, come conclude Tuttosport, potrebbero risultare decisivi nel finale.

Probabili formazioni

Sampdoria (3-4-2-1)

Martinelli; Abildgaard, Hadzikadunic, Viti; Di Pardo, Henderson, Ricci, Cicconi; Pierini, Begic; Brunori.

Allenatori: Foti-Gregucci.

Panchina Sampdoria:

Coucke, Ghidotti, Diop, Ferrari, Riccio, Vulikic, Barak, Casalino, Cherubini, Pafundi, Coda, Soleri.

Indisponibili: Depaoli, Esposito, Giordano, Palma, Venuti.

Diffidati: Vulikic.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Magnani, Bani, Peda; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Augello; Johnsen, Palumbo; Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Panchina Palermo:

Gomis, Di Bartolo, Ceccaroni, Bereszynski, Veroli, Segre, Vasic, Giovane, Blin, Gyasi, Le Douaron, Corona.

Indisponibili: Rui Modesto.

Diffidati: Bereszynski, Pierozzi.

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Assistenti: Preti – Ceolin

Quarto ufficiale: Gauzolino

Var: Di Paolo

Avar: Monaldi

TV: Dazn, Prime Video, OneFootball