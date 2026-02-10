Tuttosport: “Inzaghi no stop «Guai fermarsi»”

Una partita dai mille significati, ma soprattutto un bivio da non sbagliare. Il Palermo arriva alla sfida di Marassi consapevole di non potersi permettere rallentamenti nella sua rincorsa alla Serie A. La rimonta è in atto, la serie positiva dura da undici partite e la promozione diretta è tornata un obiettivo concreto. Ma, come sottolinea Luigi Butera sulle colonne di Tuttosport, fermarsi adesso significherebbe compromettere quanto costruito fin qui.

La Sampdoria rappresenta un ostacolo storicamente complicato per i rosanero: una vittoria in Serie B a Genova manca dalla stagione 2001/02. A rendere la sfida ancora più carica di tensione c’è il ritorno da ex di Matteo Brunori. La separazione tra il Palermo e il suo secondo miglior marcatore di sempre è avvenuta senza strappi, ma resta il fatto che l’attaccante è stato costretto a cambiare maglia dopo aver perso centralità nel progetto tecnico. Un dettaglio che, come evidenzia ancora Luigi Butera su Tuttosport, rende l’incrocio particolarmente delicato.

Inzaghi è consapevole delle difficoltà della gara e non le nasconde. «Loro sono in serie positiva, come noi del resto – osserva il tecnico ai microfoni del club –. Sarà una bella partita in uno stadio di Serie A. Siamo convinti di andare a fare una grande gara». Parole che Luigi Butera riporta su Tuttosport, sottolineando come l’allenatore rosanero riconosca anche la crescita della Sampdoria dopo il mercato invernale, al punto da considerarla una possibile outsider in chiave playoff.

Il Palermo, però, guarda soprattutto a se stesso. Gli undici risultati utili consecutivi hanno fruttato 25 punti, un rendimento superato nello stesso periodo solo dal Venezia. Numeri importanti, che però non consentono distrazioni. «Non possiamo fermarci – ammette Inzaghi –. Non abbiamo tempo, devo guardare alla crescita costante. Questa squadra può fare meglio di quello che sta facendo». Un concetto ribadito da Luigi Butera sulle pagine di Tuttosport, a testimonianza della mentalità richiesta dal tecnico.

Dal punto di vista delle scelte, qualcosa potrebbe cambiare. Contro l’Empoli hanno fatto il loro ingresso Magnani e Johnsen, entrambi candidati a una maglia da titolare. Il turnover non sarà massiccio, ma gli sforzi ravvicinati potrebbero portare a qualche novità rispetto a sabato scorso. Certo è il rientro di Palumbo dopo la squalifica. «Qualcosa cambierò – spiega Inzaghi –. È impossibile pensare che tutti quelli che hanno giocato possano scendere in campo di nuovo. Non ci saranno stravolgimenti, ho una rosa importante che mi permette di cambiare qualcosina». Un passaggio che, come conclude Luigi Butera su Tuttosport, sintetizza perfettamente l’equilibrio tra prudenza e ambizione che accompagnerà il Palermo nella notte di Marassi.

