Tuttosport: “Orgoglio Brunori. La Samp ci punta”

La Sampdoria non vuole fermarsi. Dopo le vittorie consecutive contro Spezia e Modena, i blucerchiati affrontano questa sera il Palermo con l’obiettivo di allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolo e dare continuità al momento positivo. Come racconta Marco Bisacchi sulle colonne di Tuttosport, il clima a Genova è cambiato sensibilmente dopo il mercato di gennaio, anche se l’invito che arriva dall’ambiente è chiaro: piedi per terra.

Le novità introdotte negli ultimi mesi hanno dato nuova linfa alla squadra di Foti e Gregucci, che oggi può contare su alternative numerose e soluzioni diverse in ogni reparto. Un aspetto che, come sottolinea ancora Marco Bisacchi su Tuttosport, permette alla Sampdoria di affrontare anche un avversario ambizioso come il Palermo con maggiore fiducia, senza però cedere a facili entusiasmi in una piazza segnata da anni complicati.

Il volto più atteso della serata è senza dubbio quello di Matteo Brunori. Dopo il gran gol segnato a Modena, l’ex capitano rosanero vivrà la sua prima sfida da ex contro il Palermo e dovrebbe essere ancora lui a guidare l’attacco doriano. Alle sue spalle spazio ai nuovi volti Pierini e Begic, quest’ultimo reduce da una rete pesante e decisiva in Emilia. Un reparto offensivo rinnovato, come evidenzia Tuttosport nell’analisi firmata da Marco Bisacchi, che può contare anche sull’esperienza di Massimo Coda, pronto a subentrare a gara in corso.

Non mancano però le note stonate. La rifinitura ha portato in dote lo stop di Palma, fermato da una leggera infiammazione al tendine rotuleo: per il giovane difensore, arrivato in prestito dall’Udinese, si prospetta uno stop di circa due settimane. Una tegola che si aggiunge alle assenze già note, anche se Salvatore Esposito è ormai vicino al rientro. In difesa, la Samp dovrebbe confermare il terzetto composto da Abildgaard, Hadzikadunic e Viti.

A centrocampo rientra Henderson dopo la squalifica ed è praticamente certo di una maglia da titolare. Resta invece aperto il ballottaggio tra Conti e Ricci, con quest’ultimo che potrebbe essere preservato in vista del prossimo impegno contro il Padova. Sulle fasce conferme per Di Pardo e Cicconi, anche per mancanza di alternative, vista l’indisponibilità di Depaoli e Giordano. Una gestione attenta delle rotazioni, come rimarca ancora Marco Bisacchi su Tuttosport, resa necessaria dal calendario fitto.

La panchina, comunque, offre diverse carte interessanti: Cherubini, Pafundi e Barak sono pronti a dare una scossa a una partita che si annuncia tutt’altro che semplice. La Sampdoria, inoltre, non dimentica la sconfitta di misura dell’andata in Sicilia, gara nella quale aveva comunque tenuto testa a uno degli organici più forti del campionato. Tra amarcord e presente, con il ritorno di tanti ex come Bereszynski, Augello e il ds Osti, per i blucerchiati conterà soprattutto una cosa: portare a casa un altro risultato positivo, come conclude Tuttosport nell’analisi firmata da Marco Bisacchi.