Sampdoria-Palermo: gara con restrizioni per l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Nuove difficoltà per i tifosi rosanero che vogliono seguire la squadra in trasferta. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive si è espresso con una determina il 26 febbraio, analizzando una serie di eventi sportivi considerati a rischio nei prossimi due weekend. Tra questi, oltre alla sfida tra Modena e Palermo, figura anche Sampdoria-Palermo, match in programma l’8 marzo 2025 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

Settore ospiti accessibile solo agli abbonati

Per l’incontro di Serie B “Sampdoria-Palermo”, l’Osservatorio ha suggerito l’adozione di specifiche misure di sicurezza da parte del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza). Le principali restrizioni riguardano l’accesso al settore ospiti, con le seguenti disposizioni:

Vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia esclusivamente per il settore ospiti e riservata ai possessori della fidelity card del Palermo F.C.;

Potenziamento del servizio di stewarding per garantire un maggiore controllo sugli ingressi e sugli spostamenti dei tifosi;

Rafforzamento delle attività di prefiltraggio e filtraggio, in linea con le disposizioni di sicurezza stabilite per gli eventi sportivi a rischio.

Queste misure si inseriscono in un contesto più ampio di prevenzione, volto a evitare possibili tensioni tra le tifoserie e garantire il regolare svolgimento della partita. Resta da attendere la conferma ufficiale da parte degli organi competenti e della società blucerchiata riguardo all’attuazione di queste restrizioni.