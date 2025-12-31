Il Secolo: “Veroli vuole tornare alla Sampdoria”

Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato, ma in casa Sampdoria il vortice delle trattative ha già cambiato spartito. Con le operazioni Brunori-Esposito ormai definite, ma ancora da formalizzare, il club blucerchiato è costretto a guardarsi intorno per risolvere alcune criticità e anticipare eventuali imprevisti.

Come racconta Fabio Marsiglia su Il Secolo XIX, il direttore sportivo Andrea Mancini, operativo da Doha, ha accelerato su due nomi che nelle ultime ore hanno guadagnato posizioni: Gerasimos Mitoglou e Tjas Begic. Il difensore greco dell’Aek Atene e l’esterno offensivo sloveno del Parma potrebbero arrivare a Genova già tra il 3 e il 4 gennaio per visite mediche e primi allenamenti.

Mitoglou, classe 1999, centrale da 195 centimetri, è considerato un profilo fisico, aggressivo e veloce. È però fermo da maggio: l’ultima gara ufficiale risale all’11 maggio contro il Paok. Il difensore è in rotta con l’Aek dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto in scadenza a giugno ed essere stato escluso dal progetto tecnico. Una condizione che rende l’operazione possibile, ma con il rischio di un inserimento graduale per mancanza di ritmo partita. Non a caso, la Sampdoria continua a valutare anche altri profili per la difesa: restano calde le piste Odenthal e Franco Carboni, mentre sullo sfondo c’è la volontà di Veroli di tornare a Genova. In questo caso, però, il Palermo non intende privarsene e il cartellino resta di proprietà del Cagliari.

Per quanto riguarda Begic, ala classe 2003, la Samp ha presentato un’offerta al Parma sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore, che può agire su entrambe le fasce offensive, rappresenterebbe un’alternativa a Cherubini come quinto offensivo. La risposta del club emiliano è attesa a breve e filtra ottimismo, come sottolineato ancora da Fabio Marsiglia su Il Secolo XIX.

Prima di completare nuovi innesti, però, sarà necessario liberare spazio in lista. Ioannou resta in uscita: la Juve Stabia è tornata a farsi avanti, anche se il giocatore preferirebbe il Pafos. Se non dovesse partire, rischierebbe l’esclusione. La Virtus Entella si è informata su Romagnoli e Benedetti, quest’ultimo seguito anche dalla Reggiana. Il Bari ha mostrato interesse per Cuni, mentre per Coubis si registra il sorpasso dell’Universitatea Cluj sul Craiova.

Situazione invariata, infine, per Coucke, Ferri e Narro. Attesa anche per il rinnovo di Conti: il club vorrebbe chiudere entro oggi per evitare una possibile uscita a parametro zero.