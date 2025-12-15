Tuttosport: “La Samp su Brunori”

La Sampdoria è ancora viva, nonostante una classifica che resta sportivamente allarmante. La prova di venerdì sera a Palermo, pur conclusa con una sconfitta contro una delle favorite per la promozione diretta, ha lasciato indicazioni incoraggianti. Come racconta Marco Bisacchi su Tuttosport, soprattutto nella ripresa si sono visti segnali di crescita evidenti sul piano del gioco e dell’atteggiamento.

Secondo l’analisi di Marco Bisacchi per Tuttosport, i blucerchiati hanno mostrato uno spirito diverso e qualche individualità in ripresa, su tutte Barak e Pedrola. Restano però problemi strutturali importanti: la Sampdoria fatica a creare occasioni, tira poco in porta e, soprattutto, segna con il contagocce. Limiti che rendono decisive le prossime gare contro Padova e Reggiana, prima di entrare nel vivo del mercato di gennaio.

Il mercato, appunto, rappresenta uno snodo fondamentale. Come sottolinea ancora Tuttosport a firma Marco Bisacchi, in attacco i nomi sul tavolo sono numerosi, ma la pista più calda porta a Matteo Brunori. L’attaccante del Palermo, 31 anni, è scivolato ai margini delle gerarchie rosanero e venerdì ha seguito dalla panchina la sfida proprio contro la Sampdoria.

Il Palermo sarebbe disposto a cedere Brunori in prestito, ma non a dirette concorrenti per le zone alte della classifica. In questo scenario, evidenzia Marco Bisacchi su Tuttosport, la Sampdoria potrebbe rappresentare la destinazione ideale. L’idea della dirigenza blucerchiata è comunque quella di intervenire con almeno due rinforzi nel reparto offensivo.

Un altro nome che torna d’attualità è quello di Samuele Mulattieri. L’attaccante classe 1999, già seguito in estate, è di proprietà del Sassuolo ed è attualmente in prestito al Deportivo La Coruña, dove però sta trovando poco spazio. Una situazione che, come riporta Tuttosport con Marco Bisacchi, potrebbe favorire un suo rientro anticipato in Italia.

A centrocampo, infine, l’obiettivo principale è Salvatore Esposito. Un profilo in grado di garantire ordine e qualità, ma difficile da raggiungere. Per arrivare al centrocampista servirà infatti una trattativa complessa con lo Spezia, concorrente diretta della Sampdoria nella lotta salvezza. Gennaio si avvicina e, conclude Marco Bisacchi su Tuttosport, per il Doria non sarà consentito sbagliare le scelte.