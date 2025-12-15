Il Mattino: “Avellino, arriva il Palermo. C’è il primo colpo di mercato”

Rientrato nella notte dalla Calabria, l’Avellino si è fermato per una domenica di riposo. Una pausa necessaria per smaltire la delusione del Ceravolo, dove i biancoverdi hanno sfiorato almeno un punto che avrebbe aiutato classifica e morale. Come racconta Marco Ingino su Il Mattino di Avellino, con all’orizzonte le ultime due gare dell’anno solare – in casa contro il Palermo di Inzaghi e al San Nicola contro il Bari di Vivarini – il rischio di scivolare verso la zona playout torna a farsi sentire.

Secondo Marco Ingino per Il Mattino di Avellino, l’obiettivo è chiaro: cancellare in fretta le scorie della sconfitta e raccogliere punti fondamentali sulla strada della salvezza. A ridare fiducia all’ambiente potrebbe essere già da oggi il rientro di Andrea Favilli, clinicamente guarito dopo il lungo stop iniziato lo scorso 9 agosto.

L’attaccante, operato a Roma il 26 agosto per una resezione ossea calcaneare, ha completato il percorso di riabilitazione a Pisa ed è pronto a rientrare in gruppo. Come spiega ancora Il Mattino di Avellino, firma Marco Ingino, Favilli potrebbe persino ambire a una convocazione già per la trasferta di Bari, ipotesi che sarà valutata nel corso della settimana. L’intervento dovrebbe aver risolto definitivamente il problema legato al morbo di Haglund, che lo costringeva a correre in modo scorretto, favorendo continui guai fisici.

Il suo rientro, in prospettiva del girone di ritorno, può rappresentare una risorsa preziosa per un reparto offensivo in difficoltà. Restano però da monitorare anche le condizioni di Luca D’Andrea, in attesa del via libera definitivo dopo l’operazione, e soprattutto quelle di Justin Kumi, uscito acciaccato dalla gara di Catanzaro.

Sul fronte mercato, il direttore sportivo Aiello ha virtualmente chiuso il primo colpo invernale. Dal Como arriverà a titolo definitivo Marco Sala, terzino sinistro classe 1999 cresciuto nel vivaio dell’Inter. Come riporta Marco Ingino su Il Mattino di Avellino, Sala vanta 148 presenze in Serie B con Entella, Spal, Crotone, Palermo e Como, oltre a 10 apparizioni in Serie A tra Lecce e i lariani. Essendo fuori lista a Como, potrà allenarsi subito agli ordini di Biancolino.

L’arrivo di Sala apre inevitabilmente il capitolo delle uscite. Andrea Cagnano è destinato a lasciare Avellino, così come Claudio Manzi, seguito da Catania e Giugliano. Attenzione anche alle posizioni di Rigione, nel mirino della Salernitana – interessata pure a Panico – e di Lescano, seguito anche dal Ravenna. Sonny D’Angelo resta sospeso tra Picerno e Giugliano.

In entrata, prosegue la caccia a due difensori centrali, un under e un over. Tra i nomi monitorati, evidenzia ancora Il Mattino di Avellino con Marco Ingino, spicca quello di Dellavalle, classe 2003 di proprietà del Torino e in prestito al Modena, ma con pochissimo spazio finora. Seguiti anche lo spagnolo Gil della Juve Next Gen e Stabile della Juve Stabia, di proprietà dell’Inter. Più complessa, infine, la pista che porta a Odenthal del Sassuolo, conteso anche dalla Sampdoria.