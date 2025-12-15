Tuttosport: “Venezia e Palermo. Arriviamo!”

Alla lunga, i valori stanno emergendo. Palermo e Venezia, indicate la scorsa estate come le grandi favorite per la promozione in Serie A, stanno ritrovando il passo giusto. Come analizza Gianluca Scaduto su Tuttosport, nei mesi estivi il pronostico era quasi unanime: i rosanero e i lagunari avrebbero dovuto dominare il campionato, un po’ come fatto dal Sassuolo nella passata stagione. Così non è stato, almeno inizialmente.

Nonostante organici di alto livello, Palermo e Venezia non sono riuscite subito a imporre una netta supremazia. A sorprendere, sottolinea ancora Gianluca Scaduto per Tuttosport, è stato soprattutto il rendimento di squadre come Frosinone, Cesena e Modena, capaci di occupare stabilmente le posizioni di vertice. Senza dimenticare il Monza, considerato in estate solo come la terza forza del torneo dopo una retrocessione dalla Serie A maturata già in autunno.

Le ultime giornate, però, hanno cambiato il quadro. Secondo Tuttosport, firma Gianluca Scaduto, Palermo e Venezia hanno finalmente dimostrato di avere le qualità per rispettare il pronostico estivo. Superate diverse difficoltà, oggi entrambe sono a soli due punti dalla promozione diretta, grazie a un passo che appare finalmente da vertice. Non è stato un percorso semplice: è servita quasi metà campionato e per arrivare in Serie A servirà un ulteriore scatto.

Il Palermo di Inzaghi arriva da un momento particolarmente positivo. Il successo di venerdì sera al Barbera contro la Sampdoria (1-0) ha portato i rosanero alla terza vittoria consecutiva e al quarto risultato utile di fila, per un totale di 10 punti nelle ultime quattro gare. Come ricorda Gianluca Scaduto su Tuttosport, l’ultima sconfitta del Palermo risale all’8 novembre, sul campo della Juve Stabia, quando la squadra era ancora lontana dalla solidità attuale.

La vera svolta è arrivata con il blitz di Empoli del 7 dicembre, un 3-1 che ha restituito autostima e cancellato i blackout precedenti, come il pesante 0-3 interno contro il Monza di fine ottobre. E se qualcosa dovesse ancora mancare, le risorse del City Group permetteranno eventualmente di intervenire sul mercato di gennaio per consegnare a Inzaghi un organico ancora più competitivo, capace di reggere una concorrenza molto più ampia del previsto.

Discorso simile per il Venezia di Stroppa. Il 2-0 inflitto sabato al Monza rappresenta, come evidenzia ancora Tuttosport con Gianluca Scaduto, uno spartiacque del campionato, che rimette a pieno titolo sia gli arancioneroverdi sia il Palermo in corsa per la promozione diretta. Per completare la rimonta, però, il Venezia dovrà migliorare il rendimento esterno, visto che in casa ha sempre vinto, ad eccezione della sconfitta contro il Cesena.

Le difficoltà lontano dal Penzo restano il vero nodo per i lagunari: il pareggio di Avellino, le sconfitte di Catanzaro e Carrara e il 2-2 di Pescara sono risultati che pesano. Ma, conclude Gianluca Scaduto su Tuttosport, le ultime versioni di Palermo e Venezia sono finalmente molto vicine a quelle immaginate in estate. Il pronostico può ancora essere rispettato, anche se Frosinone, Monza, Cesena e Modena restano avversarie pronte a dare filo da torcere fino alla fine.