Sampdoria, il grido della Federclubs: “Ancora increduli, stiamo vivendo uno dei punti più bassi”

La tifoseria blucerchiata alza la voce. In un momento tra i più delicati della storia recente della Sampdoria, la Federclubs ha pubblicato un comunicato duro e accorato, rivolto alla squadra e alla dirigenza, chiedendo una reazione immediata in vista delle ultime sette partite della stagione.

Di seguito il testo integrale del comunicato:

“Ancora increduli, come tutti i 24mila spettatori registrati al Ferraris sabato. Consapevoli che stiamo vivendo uno dei punti più bassi dal 1946. In dovere di non arrenderci proprio ora, per noi Sampdoriani e per la nostra storia. Squadra e dirigenza non hanno mai dimostrato in questa stagione di avere le caratteristiche professionali e caratteriali per invertire una rotta neanche lontanamente associabile alla Sampdoria che siamo abituati a conoscere.

Di fronte a noi 7 partite che decideranno il nostro destino, chi si sente già sconfitto lasci spazio a chi vorrà lottare fino all’ultimo. Cercheremo di trasmettere questo come Federclubs a tutto l’ambiente, a cominciare da Bogliasco, dove a porte aperte o chiuse, torneremo ad essere presenti come in un passato che sembra lontanissimo.”

Parole forti che fotografano il clima di tensione e delusione che si respira tra i tifosi. Ma anche un messaggio di speranza e resistenza, per non lasciare che la Sampdoria scivoli nell’abisso senza combattere.