Sampdoria, accelera il mercato: Pierini bloccato per gennaio

Secondo quanto riportato da Tuttosport a firma di Marco Bisacchi, la Sampdoria ha già avviato una serie di incontri decisivi in vista del mercato di gennaio. Nella giornata di ieri, il direttore sportivo Andrea Mancini e il dirigente Gianni Invernizzi si sono divisi tra Bogliasco e Milano per lavorare sulle prime operazioni in entrata.

Nella sede di Gestio Capital, la società che fa capo a Matteo Manfredi, sono infatti andati in scena diversi meeting di mercato, con vari profili valutati per rinforzare una rosa in difficoltà. Tra i nomi seguiti, Tuttosport cita quelli di Valoti (Cremonese, fuori lista) e del difensore Odenthal (Sassuolo), ma lo scenario in attacco è quello in più rapida evoluzione.

Ed è proprio sul reparto offensivo che arriva la conferma più concreta da una seconda fonte.

Come rivelato da ClubDoria46, la Sampdoria ha bloccato Nicholas Pierini, attaccante classe 1998 del Sassuolo, che nel girone d’andata ha trovato pochissimo spazio: appena 5 presenze e 67 minuti giocati in Serie A, più 42 minuti in Coppa Italia. Numeri lontani da quelli dell’ultima stagione in Serie B, quando aveva segnato 10 gol in 31 partite, diventando uno dei protagonisti della promozione diretta.

ClubDoria46 spiega anche le ragioni dell’accelerata: Pierini vuole tornare a giocare con continuità e gennaio è il momento ideale per rilanciarsi. L’operazione con il Sassuolo potrebbe ricordare quella di Agustín Álvarez, arrivato un anno fa – sempre con Mancini operativo sul mercato – dopo un lungo periodo senza minutaggio.

Alla luce delle informazioni fornite da Tuttosport e ClubDoria46, Pierini è destinato a diventare il primo colpo del mercato invernale blucerchiato, mentre la dirigenza prosegue il lavoro per completare gli interventi in altri reparti.