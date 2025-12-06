Reggiana, arriva Lepri dal Rimini. Sostituirà Magnani?

Si muove il mercato della Reggiana, che blinda la difesa in vista di un gennaio che potrebbe riservare scossoni importanti. Come riportato da lacasadic.com, il club granata ha raggiunto un accordo con Tomas Lepri, classe 2003, uno dei profili più brillanti usciti dal Rimini dopo lo svincolo d’ufficio seguito all’esclusione del club romagnolo dalla Serie C.

Lepri, riminese e cresciuto nel vivaio del Cesena, ha totalizzato quasi 80 presenze con la squadra della sua città, conquistando anche l’ultima Coppa Italia di Serie C. Per la Reggiana rappresenta un innesto giovane, affidabile e con margini di crescita, ma soprattutto una scelta strategica.

Secondo Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, infatti, nei giorni scorsi era emersa la concreta possibilità che Giangiacomo Magnani possa rientrare al Palermo già a gennaio. Il difensore, ceduto vicino casa per motivi personali, è di proprietà rosanero e — come ricordato nuovamente da Alaimo su Tuttomercatoweb.com — viene considerato dalla società siciliana un potenziale rinforzo immediato per la retroguardia di Filippo Inzaghi.

Proprio per questo motivo, la Reggiana si sta muovendo in anticipo. Come evidenziato da lacasadic.com, l’arrivo di Lepri va letto anche come copertura in vista del possibile addio di Magnani, con il club granata già pronto a riorganizzare la propria linea difensiva.

La situazione resta fluida: il Palermo osserva attentamente l’evolversi degli eventi, la Reggiana si tutela, e Magnani potrebbe presto ritrovarsi al centro di un ritorno considerato sempre più probabile.