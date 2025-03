Salernitana-Palermo: Lund esulta sui social

Partito titolare per sostituire l’infortunato Di Francesco, Kristoffer Lund non ha deluso Alessio Dionisi. Ieri pomeriggio, in occasione del 2 a 1 del Palermo in casa della Salernitana, lo statunitense ha dato il suo prezioso contributo sia in fase difensiva che in quella offensiva, sforando una prestazione positiva. Attraverso il proprio profilo Instagram, l’esterno rosanero ha pubblicato una foto in cui sono presenti anche Brunori e Pohjanpalo (autori di un gol a testa) per festeggiare i tre punti di ieri:

